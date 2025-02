Nuovo infortunio per Douglas Luiz, sarà out fino alla sosta: ecco le gare che può saltare

La stagione del centrocampista della Juventus Douglas Luiz continua ad essere caratterizzata dai problemi e dagli infortuni muscolari. Dopo i problemi della prima parte di campionato, il brasiliano anche quest'oggi deve fare i conti con gli esiti degli esami strumentali sostenuti in mattinata al J Medical in seguito all'infortunio accusato contro il Cagliari:

"In seguito al fastidio muscolare accusato nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, questa mattina Douglas Luiz è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra", si lege nella nota comunicata dalla società bianconera sul proprio sito, con l'ex Aston Villa che dovrà quindi fermarsi ai box per alcune settimane.

Quando torna Douglas Luiz?

Per il centrocampista brasiliano probabile un rientro dopo la sosta per le nazionali (17-25 marzo), quindi non prima di fine marzo. Sono quindi quattro le gare che Douglas Luiz salterà con questo nuovo infortunio, a partire da quella di Coppa Italia contro l'Empoli di domani sera. In campionato invece non sarà a disposizione di Motta per le partite contro Verona, Atalanta e Fiorentina, rientrando probabilmente a fine marzo per Juventus-Genoa.

Per quanto riguarda Andrea Cambiaso, l'altro giocatore che aveva accusato problemi contro il Cagliari, non si sono resi necessari esami approfonditi, segnale che il problema è di poco conto. Mentre ieri era arrivato il comunicato riguardante le condizioni di Nicolò Savona: "Nicolò Savona, che non aveva preso parte alla trasferta di Cagliari a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una elongazione del bicipite femorale della coscia destra".