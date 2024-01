Osimhen ha una clausola da 130 milioni valida per gli arabi. Ma se arriva il Real con 100...

“Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate". A dirlo è stato Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia. "Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, Khvicha probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo e già lo sta ottenendo”.

Ma è davvero così? Per Osimhen c'è sì una clausola da 130 milioni valida la prossima estate, ma di fatto è il prezzo per l'Arabia Saudita. Se dovesse arrivare una proposta da 100 milioni da parte di una big, allora il Napoli potrebbe accettarla come gentleman's agreement per il rinnovo - da 6 a 10 milioni di euro - fino al 2026. Insomma, un ringraziamento per non essere entrato nell'ultimo anno di contratto e avere messo in difficoltà il club. Attenzione perché ci sono molti club, dal Real Madrid al Paris Saint Germain, ma anche in Premier che sono intenzionati a prenderlo.

Dunque le parole di Jugeli sembrano un po' troppo in anticipo rispetto a quanto poi succederà in estate. Certo è che la potenza di fuoco degli arabi, per quanto riguarda i soldi, è difficilmente pareggiabile da qualsiasi squadra, anche all'estero.