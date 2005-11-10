Pafos, Sá Pinto: "Atalanta troppo superiore. Ci mancano due rigori"Live TMW
Filippo Davide Di Santo
23:04 – Ricardo Sa Pinto allenatore del Pafos, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico ospite presso la New Balace Arena.
23:20 - Comincia la conferenza stampa del mister
Cosa ne pensa della partita di stasera?
"C'è troppa differenza di livello tra noi e l'Atalanta. Chiaro che prendere un gol così all'inizio ha reso tutto più difficile: dovevamo essere perfetti per avere qualcosa in più. Dovevamo essere più aggressivi e compatti, al netto del gol fatto. Per noi c'erano due rigori".
Come sta David Luiz?
"Valuteremo nelle prossime 48 ore le sue condizioni dopo il problema fisico di oggi".
Cosa ne pensa del sostegno dei tifosi?
"Ringrazio i tifosi per il grande affetto. Il risultato non sarà stato dei migliori, però ripartiamo dal secondo tempo per poter crescere ancora".
Dove si riparte poi per la prossima partita?
"Non abbiamo tempo per preparare la prossima partita: tenterò di trovare quaclhe soluzione per affrontare al meglio una squadra molto forte".