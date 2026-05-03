Paola Egonu a San Siro per l’Inter: “Lautaro MVP stagionale. Sono tesissima”

Paola Egonu, tifosa dell’Inter, è stata raggiunta da Dazn prima della gara con il Parma a San Siro: “Lautaro MVP della stagione? Per me sì, rimane lui. La cosa più notevole è come lui sia una guida per i compagni di squadra, e quando non sia in campo se ne senta l’assenza. Nulla da togliere agli altri, ovviamente”.

Emozioni? “Sono tesissima, emozionatissima, non vedo l’ora di vedere questa partita”.