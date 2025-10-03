Egonu: "Ho tanto da imparare da Lautaro: ammiro l'unione tra compagni e il rispetto reciproco"

Paola Egonu, campionessa mondiale di pallavolo con l’Italia e opposto della Numia Vero Volley, ha incontrato ieri il capitano dell'Inter Lautaro Martínez. "Sto cercando un equilibrio. Devo perseguire i miei obiettivi – ha detto poi ai microfoni di Inter TV – ma tenendo a mente sempre tutta la squadra: è questa la caratteristica principale di un capitano".

Dopo l'incontro ha detto: "Per me è stata un’emozione unica – ha proseguito poi la Egonu –, soprattutto aver avuto la possibilità di dialogarci e scambiare qualche opinione: ho tanto da imparare da lui. Del mondo del calcio e di Lautaro in particolare ammiro l’unione che si vede tra compagni, il rispetto reciproco che c’è e il loro volersi bene. Si tratta di qualcosa a cui mi ispirerò anch’io nel mio piccolo. Il mondo della pallavolo è completamente diverso, ma ci sono tantissime similitudini: l’affetto dei tifosi, il loro supporto, l’amore che ci mettono".

Paola Egonu, nata nel 1998 a Cittadella da genitori nigeriani, è la stella della pallavolo italiana. Esordisce in nazionale nel 2015, vince subito l'oro ai Mondiali U18 come MVP. Bronzo ai Mondiali U20 nello stesso anno. Con l'Imoco Volley Conegliano (2019-2022), conquista due Scudetti (2020-2021), due Coppe Italia, due Supercoppe e la Champions League 2021 come MVP. Nel 2022, oro alla Volleyball Nations League (MVP) e argento ai Mondiali. Con VakıfBank (2022-2023), vince il Campionato turco e la Champions. Dal 2023 al Vero Volley Milano, aggiunge un altro Scudetto. Nel 2024, oro alle Olimpiadi di Parigi come MVP, primo oro olimpico per l'Italia e nel 2025 diventa anche campione del Mondo.