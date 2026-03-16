Parisi sblocca la sfida salvezza dello Zini al 25'. Fiorentina avanti sulla Cremonese
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Fabiano Parisi sblocca la sfida salvezza dello "Zini" al 25'. Fagioli favorisce Mandragora che allarga sulla destra per il numero 65 che controlla di sinistro e conclude col destro trovando una leggera deviazione di Floriani Mussolini. Il tiro finisce sotto le gambe di Emil Audero. Primo gol per Parisi in questa stagione, Fiorentina che al momento scavalcherebbe in classifica anche il Lecce, portandosi a +4 sulla Cremonese.
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