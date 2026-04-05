Paura per Lucescu: condizioni peggiorate nella notte, ora si trova in coma farmacologico

Notte drammatica per Mircea Lucescu. Il leggendario allenatore rumeno, oggi ottantenne, si trova attualmente nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Universitario di Bucarest, dove i medici sono stati costretti a indurre il coma farmacologico a seguito di un brusco peggioramento del suo quadro clinico.

Il calvario del tecnico, volto storico del calcio italiano per i suoi trascorsi sulle panchine di Brescia e Inter, era iniziato domenica scorsa con un malore accusato durante un briefing tecnico. Proprio quando sembrava pronto alle dimissioni, due giorni fa è stato colpito da un infarto. La situazione è apparsa subito disperata: lo staff medico ha dovuto praticare ben tre manovre di rianimazione per strapparlo alla morte. Successivamente, Lucescu è stato vittima di un secondo arresto cardiaco, superato anche questo grazie al tempestivo intervento dei sanitari.

Questi gravi problemi di salute arrivano dopo un periodo di forte stress professionale. Nonostante non fosse in condizioni ottimali, Lucescu aveva preteso di guidare la Romania nella semifinale dei playoff per i Mondiali. La sconfitta contro la Turchia e la conseguente esclusione dalla rassegna iridata gli erano costate il posto, con un esonero arrivato proprio a ridosso di questi tragici eventi clinici.