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Shock Lucescu, la Romania riparte: Gheorghe Hagi è il nuovo commissario tecnico

Shock Lucescu, la Romania riparte: Gheorghe Hagi è il nuovo commissario tecnicoTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:16Calcio estero
Yvonne Alessandro

La Romania ha un nuovo commissario tecnico ed è Gheorghe Hagi. Il più grande calciatore della storia del Paese di sempre, già allenatore della Nazionale nel 2001, ha raccolto il testimone lasciato da Mircea Lucescu - fino al 2 aprile scorso sulla panchina - scomparso il 7 aprile. Come riferito tramite comunicato ufficiale dalla Federcalcio rumena, da oggi il tecnico di 61 anni sarà al timone dei Tricolorii, dopo aver firmato un accordo per i prossimi 4 anni, con la missione di riportare la Selezione nell'élite del calcio mondiale.

Durante la presentazione organizzata, il presidente della Federazione rumena Razvan Burleanu ha sottolineato l'importanza del momento: "Dopo diversi tentativi nel corso degli anni per avere Gheorghe Hagi alla guida della prima squadra, oggi siamo felici di confermare il suo ritorno. Siamo molto fiduciosi in questo viaggio che iniziamo insieme ai migliori giocatori che abbiamo attualmente a livello nazionale".

La carriera da calciatore Hagi è iniziata al Farul Costanza per poi decollare allo Sportul Studențesc e alla Steaua Bucarest, dove ha vinto tre titoli rumeni, tre coppe nazionali e la Supercoppa Europea all'esordio. Lontano da casa ha giocato per Real Madrid, Brescia, Barcellona e Galatasaray, mentre con la Nazionale detiene il record di 35 gol (condiviso con Adrian Mutu) in 125 presenze, avendo partecipato a tre Mondiali (1990, 1994, 1998) e tre Europei (1984, 1996, 2000).

Poi il cammino da allenatore. In primis dalla Romania nel 2001, passando poi per Galatasaray (Coppa di Turchia nel 2005), Bursaspor, Politehnica Timisoara e FCSB. "È un onore e una grande responsabilità rappresentare ancora una volta la Romania", ha esordito in conferenza stampa il nuovo commissario tecnico. "Tutto ciò che conta è la performance e il successo: sono convinto che possiamo realizzare grandi cose. Spero che i risultati ottenuti da giocatore si ripetano anche da allenatore. Credo fermamente che possiamo diventare i migliori". Le prime sfide fissate sul calendario per Hagi saranno a giugno, contro Georgia e Galles. Lo staff tecnico completo sarà annunciato nei prossimi giorni.

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