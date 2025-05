Pedro è all'ennesima giovinezza. Può fare più gol degli ultimi dai tempi del Barcellona

Forse in pochi si sarebbero aspettati che Pedro diventasse così importante per la Lazio. Perché a 38 anni la discesa può essere molto ripida, passando dalla doppia cifra a pochissime reti nello spazio di un lampo. È successo a diversi giocatori molto longevi - come Di Natale - così quando nella scorsa annata era arrivata un solo squillo, più di qualcuno si era domandato se non fosse finito il suo tempo.

Invece Pedro è riuscito a crearsi una nuova giovinezza. Perché può arrivare in doppia cifra, cosa che non gli accade dai tempi del Barcellona, annata 2013-14, quando ne mise a segno 15. Certo, ora appare impossibile arrivare a determinate vette, ma se la Lazio è in corsa per il quarto posto in classifica è anche merito suo.

Queste le parole di Pedro qualche giorno fa. "Per quanto mi riguarda ho deciso che giocherò almeno un altro anno (a luglio compirà 38 anni,ndr). Qui sto davvero bene e vorrei tanto continuare questa avventura, La conferma da parte di Fabiani? Ho sentito le sue parole e mi hanno fatto molto piacere. Posso dire che stiamo discutendo il rinnovo e penso che trovare un accordo non sarà un problema Rimanere anche dopo avere smesso? Sarà però una scelta da fare più avanti con la mia famiglia. Però sì, sarebbe bello restare alla Lazio anche dopo".