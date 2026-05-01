Pierotti inventa, Cheddira trova il 1° gol stagionale: Lecce avanti a Pisa al 65'
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Lecce avanti alla "Cetilar Arena" al 65'. Altra ripartenza dei salentini con Santiago Pierotti grande protagonista. L'argentino si fa metà campo palla al piede trascinandosi i difensori pisani, poi serve Cheddira che con un diagonale di destro trova il suo primo gol stagionale. A questo punto il Lecce si porta a +4 sulla Cremonese, Pisa sempre più vicino alla B.
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