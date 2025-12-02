Pio Esposito è l'Italian Golden Boy: "Lautaro ha mandato una foto a tutti su Whatsapp..."

Nella serata di ieri l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito ha ricevuto il Best Italian Golden Boy, premio assegnato da Tuttosport. E proprio al quotidiano torinese, il giocatore ha parlato delle sue sensazioni: "Ero lì che guardavo Instagram e a un certo punto sono iniziati a comparire decine e decine di post celebrativi. Leggevo: “Pio Esposito-Italian Golden Boy” e non ci potevo credere. Onestamente non pensavo di poterlo vincere".

L'attaccante ha quindi spiegato le reazioni dei compagni nerazzurri alla notizia del premio: "Quando la notizia è iniziata a girare, Lautaro ha mandato sul nostro gruppo di Whatsapp la foto di me col trofeo e da lì mi hanno scritto tutti per congratularsi. Mi ha fatto molto piacere, ci tengo a ringraziarli. Se mi hanno iniziato a chiamare Golden Boy? Soprattutto Bisseck, non la finisce mai di scherzare (ride ndr.)".

Quindi un commento sulle altissime aspettative e la gestione di queste: "Giochi due partite bene e sei l'idolo di tutti, ne sbagli due e diventi uno scarparo… Sta tutto nel trovare l’equilibrio, nel riuscire a giudicare e giudicarsi a prescindere dai momenti. Non esiste carriera senza alti e bassi. Io come Vieri? So chi è Bobo e sono onorato di un paragone simile", ha chiosato Pio Esposito.