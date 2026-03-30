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Fantacalcio, gli 11 low-cost del girone di ritorno

Fantacalcio, gli 11 low-cost del girone di ritornoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:10Fantacalcio
Luca Di Leonardo

La Top 11 low-cost al fantacalcio nel girone di ritorno (fonte dati Fantalab) fino alla 30ª giornata. Trovate tutti i resoconti sul sito tuttofantacalcio.it

Top XI low cost (3-4-3):
Falcone
Palestra - Ostigard - Valle
Messias - Da Cunha - I. Kone - McKennie
Davis - Douvikas - P. Esposito

FALCONE (Lecce): l'estremo difensore romano è come ogni anno una delle migliori alternative ai top al fantacalcio. Nonostante i numerosi gol subiti sta sfoderando prestazioni maiuscole per tenere a galla il team di Eusebio Di Francesco. Non è mai andato sotto la sufficienza nel girone di ritorno e per cinque gare è andato sopra il 6.5, elemento utilissimo per il mod difesa

11 partite a voto, 14 gol subiti, 2 clean sheet, media-voto: 6.41, fantamedia: 5.14*

PALESTRA (Cagliari): è letteralmente esploso nella sua avventura in prestito in Sardegna, con numeri d'alta scuola e una potenza fisica impressionante per un giovane al suo primo anno in Serie A. È riuscito a trovare anche il suo primo gol, e la convocazione in Nazionale maggiore. Momento d'oro.

11 partite a voto, 1 gol, 1 assist, 2 ammonizioni, media-voto: 6.23, fantamedia: 6.5*

OSTIGARD (Genoa): aveva lasciato Napoli due anni fa senza troppi rimpianti, e il suo ritorno in rossoblù è letteralmente scoppiettante. Solo Dimarco ha fatto più reti di lui tra i difensori, e ha dei numeri altissimi come media-voto generale. È un pericolo pubblico di testa sui piazzati.

10 partite a voto, 2 gol, 2 ammonizioni, media-voto: 6.30, fantamedia: 6.80*

VALLE (Como): il terzino spagnolo è uno dei giocatori maggiormente valorizzati dal lavoro di Cesc Fabregas. Ha aumentato in maniera importante la spinta sulla fascia sinistra, e soprattutto la capacità di imbucare i compagni in profondità. Non è sempre titolare, ma ogni volta che gioca garantisce un voto positivo con o senza bonus.

7 partite a voto, 2 assist, 1 ammonizione, media-voto: 6.36, fantamedia: 6.57*

MESSIAS (Genoa): la cura De Rossi ha rivitalizzato anche il brasiliano, tornato centrale nel pacchetto offensivo a disposizione dell'ex tecnico della Roma, dopo una prima parte passata ai box per infortunio. 3 gol nelle ultime 9 partite sono un bottino importante, sta dando una mano non indifferente alla squadra per ottenere la salvezza.

10 partite a voto, 3 gol, media-voto: 6.30, fantamedia: 7.20*

DA CUNHA (Como): è il faro della squadra lariana. Unisce geometrie ed intelligenza tattica, con anche capacità di determinare con gol e assist nell'ultimo terzo di campo. La sua è una delle più belle evoluzioni tattiche degli ultimi due anni, visto che l'anno scorso è partito da esterno destro d'attacco. È diventato anche il rigorista della squadra dopo gli errori di Nico Paz.

10 partite a voto, 2 gol, 3 assist, 2 ammonizioni, media-voto: 6.60, fantamedia: 7.40*

KONE (Sassuolo): l'ambientamento nel nostro campionato non è stato semplice per il canadese, ma una volta superata la prima fase, sta dando quella dinamicità e spessore al centrocampo di Fabio Grosso. È a quota 5 gol complessivi e non vuole fermarsi.

10 partite a voto, 2 gol, 1 ammonizione, media-voto: 6.35, fantamedia: 6.85*

DAVIS (Udinese): sta dimostrando di essere un calciatore di livello superiore se la condizione fisica lo supporta. Non era facile sostituire Lucca, ma sta trovando una continuità in zona gol anche maggiore. A tratti straripante, ha già raggiunto la doppia cifra in campionato.

8 partite a voto, 5 gol, 2 ammonizioni, media-voto: 6.63, fantamedia: 8.38*

DOUVIKAS (Como): è lui la vera sorpresa di questa stagione. È passato in sordina all'asta per via del possibile ballottaggio con Alvaro Morata, e ha spazzato via la concorrenza a suon di gol. Non è molto presente fuori dall'area, ma è il perfetto finalizzatore per la mole di gioco espressa dai ragazzi terribili di Cesc Fabregas. È dietro a Lautaro Martinez di soli 3 gol.

10 partite a voto, 5 gol, 1 assist, media-voto: 6.40, fantamedia: 8.00*

P. ESPOSITO (Inter): che avesse delle qualità importanti era fuor di dubbio, ma imporsi in Serie A in una grande squadra come l'Inter con questa maturità non era facile da prevedere. Con il capitano ai box ad oggi è l'attaccante più forma nel roster di Chivu, e uno dei più in forma anche in Nazionale. Con Thuram e Bonny in condizioni precarie, potrebbe conquistare un posto da titolare fisso nel finale.

9 partite a voto, 4 gol, 1 assist, media-voto: 6.44, fantamedia: 7.89*

*statistiche a partire dalla 20^ giornata

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