Pioli: "La storia del Milan in Champions ci dà forza, questo club sa essere protagonista"

In vista dello storico derby in semifinale di Champions League, doppio confronto in programma fra il 10 e il 16 maggio, mister Stefano Pioli è stato intervistato da The New York Times. Di seguito le sue principali dichiarazioni.

La pressione della storia del Milan nelle gare di Champions League: "Non è arrivata come un qualcosa di pesante, ma più come una forza. La pressione della storia del club ci ha fato più fiducia e forza, più convinzione. Il DNA esiste, questo club è abituato a questi momenti, a queste emozioni. Sa essere protagonista".

Questo però è un Milan diverso da quello del passato: "Questo Milan che ha vinto lo Scudetto lo scorso anno è stata la squadra più giovane della storia a farlo. Un club deve avere un progetto. Il nostro era molto chiaro: investire in giocatori giovani e di talento, per poi dar loro il tempo di crescere".

Giovani, ma non solo: "Il club è stato intelligente nel fare in modo che ci fosse un mix (con dei giocatori esperti, ndr). È per questo che siamo riusciti a ottenere risultati così buoni in così poco tempo. A volte un allenatore può dire qualcosa e questo ha un impatto. Ma a volte anche un compagno di squadra, un campione, aiuta. Tutto viene fatto con lo stesso obiettivo".

Le difficoltà del calcio italiano rispetto a quello inglese: "Bisogna essere innovativi. Con le idee, con la qualità del lavoro. La Serie A è sottovalutata: ci sono molte idee diverse, stili diversi, molti confronti con squadre e allenatori che hanno sistemi di gioco diversi o che interpretano le partite in modo differente. Questo ha portato a una conoscenza data dalla varietà di sfide che si trovano a livello nazionale, che fanno sì che si possa essere preparati a tutto quello che succederà in Europa. Il calcio italiano ha sofferto per alcuni anni, ma ora è pronto per tornare protagonista".