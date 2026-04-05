Pisa, Aebischer: "Torino sempre difficile da affrontare. Crediamo ancora alla salvezza"
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Il centrocampista del Pisa Michel Aebischer ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Torino valido per la 31^ giornata di Serie A.
A cosa è servita la pausa per voi?
"Speriamo come l'ultima in casa. La pausa è servita per lavorare, vogliamo riprendere in casa e fare una vittoria".
Le insidie di oggi?
"Torino squadra forte e sempre difficile da affrontare. Hanno attaccanti forti, sono una squadra completa e vogliamo far vedere anche noi di cosa siamo capaci".
Ci credete?
"Certo. Dobbiamo fare punti e poi guarderemo gli altri".
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