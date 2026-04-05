Pisa, Aebischer: "Torino sempre difficile da affrontare. Crediamo ancora alla salvezza"

Il centrocampista del Pisa Michel Aebischer ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Torino valido per la 31^ giornata di Serie A.

A cosa è servita la pausa per voi?

"Speriamo come l'ultima in casa. La pausa è servita per lavorare, vogliamo riprendere in casa e fare una vittoria".

Le insidie di oggi?

"Torino squadra forte e sempre difficile da affrontare. Hanno attaccanti forti, sono una squadra completa e vogliamo far vedere anche noi di cosa siamo capaci".

Ci credete?

"Certo. Dobbiamo fare punti e poi guarderemo gli altri".