Aleksandar Stankovic non si sbilancia: "Inter? L'unica cosa che so è che andrò in Nazionale"

Dopo Ardon Jashari, Nieuwsblad ha consegnato il premio di miglior talento giovane della Jupiler League ad Aleksandar Stankovic, centrocampista di proprietà del Club Brugge che l'Inter però può riacquistare in estate. Il classe 2005 non si è però sbilanciato sul suo futuro, rispondendo in maniera un po' scontata alle domande dei giornalisti presenti: "Sono in una grande famiglia, siamo riusciti a conquistare la seconda stella e ciò mi rende immensamente orgoglioso. Tra pochi giorni partirò per andare in Nazionale, questa è l'unica cosa che so per ora".

I suoi numeri sono pazzeschi: in stagione ha collezionato 55 presenze, segnando 9 gol. Nel 2024-2025 invece aveva disputato 40 partite con il Lucerna, siglando 3 reti. Stankovic vanta inoltre 6 gettoni e un gol con la Serbia, 2 gare con l'Under 21, 11 match e 2 centri con l'Under 19, 2 sfide e un gol con l'Under 18, 11 incontri e una rete con l'Under 17 e infine 3 apparizioni e 3 centri con l'Under 16.