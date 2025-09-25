Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Pisa, Gilardino: "Spirito e mentalità ci sono, ora andiamo a prenderci i punti"

Pisa, Gilardino: "Spirito e mentalità ci sono, ora andiamo a prenderci i punti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:32Serie A
di Emanuele Pastorella
Premi F5 per aggiornare la diretta

23.10 - Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, incontrerà i giornalisti dopo la sconfitta per 1-0 nella sfida contro il Torino e l'eliminazione dalla Coppa Italia. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.24 - Comincia la conferenza stampa di Gilardino

Un giudizio su chi ha giocato e sulla partita
"Gli interpreti di stasera hanno fatto bene: Cuadrado e Albiol erano esperti, poi hanno esordito in tanti. Siamo rimasti in 10 ma abbiamo tenuto il campo con personalità, ho avuto risposte positive. Ci sono spirito e voglia di fare, ora servono i punti. Dobbiamo prenderli attraverso le prestazioni e la mentalità che abbiamo. Dispiace per l'espulsione, avremmo potuto giocarcela fino alla fine. E comunque abbiamo avuto una grande occasione con Tramoni"

Come ha visto i giovani?
"Hanno bisogno di un processo di crescita così come tutta la squadra, è un processo di maturità. E ribadisco che venire a Torino con Albiol che non giocava da tanto, Cuadrado esperto e nel contorno avere tanti giocatori che non erano scesi in campo da tanto, mi hanno dato segnali positivi anche per avere più scelte in futuro. C'è poco tempo per preparare la Fiorentina, ora ricarichiamo le energie e faremo una grande gara"

Che Toro si aspettava?
"Nel mercato ha preso giocatori forti e qualità, è una squadra che negli 11 e nei sostituti sposta gli equilibri. E' forte nelle individualità: venire qui e fare una partita così con tanti giovani ed esordienti, non era semplice ma l'abbiamo fatto. C'è amarezza per il risultato, devo trarre i segnali positivi e ce ne sono tanti"

Si dice che si gioca meglio in 10 che in 11...E cosa è successo nel rosso Cuadrado?
"Non ho parlato con lui, non so cosa sia successo. Dispiace essere rimasti in 10, ma abbiamo mantenuto compattezza e abbiamo pressato alto. Cuadrado è importante per noi, non è al 100% e magari può soffrire un po' di più, ma sono convinto che quando tornerà al top sarà importante. Era una scelta fargli fare un minutaggio adeguato, lo stavo per togliere ed è stato espulso"

Come ha visto Vural?
"Era la prima, nella ripresa è normale che sia andato in affanno. Ma ha qualità e spunto nel breve, posso fare affidamento su di lui. Dobbiamo lavorare con questa mentalità, in casa e fuori. Siamo partiti da neopromossi, abbiamo avuto un calendario difficile ma abbiamo tenuto botta e abbiamo sempre reagito"

Ore 23.32 - Termina la conferenza stampa di Gilardino

Articoli correlati
Torino, Ismajli: "Vittoria che regala consapevolezza. Ora testa al Parma" Torino, Ismajli: "Vittoria che regala consapevolezza. Ora testa al Parma"
Torino, Baroni: "Tocca a noi fare un passo verso i tifosi. Tanto lavoro, non mi spaventa"... Torino, Baroni: "Tocca a noi fare un passo verso i tifosi. Tanto lavoro, non mi spaventa"
Torino ok in Coppa Italia, Cairo: "Contestazione? Detto tutto e di più, pensiamo... Torino ok in Coppa Italia, Cairo: "Contestazione? Detto tutto e di più, pensiamo al campo"
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 settembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 settembre
Torino, Ismajli: "Vittoria che regala consapevolezza. Ora testa al Parma" Torino, Ismajli: "Vittoria che regala consapevolezza. Ora testa al Parma"
Torino, Baroni: "Tocca a noi fare un passo verso i tifosi. Tanto lavoro, non mi spaventa"... Torino, Baroni: "Tocca a noi fare un passo verso i tifosi. Tanto lavoro, non mi spaventa"
Torino ok in Coppa Italia, Cairo: "Contestazione? Detto tutto e di più, pensiamo... TMWTorino ok in Coppa Italia, Cairo: "Contestazione? Detto tutto e di più, pensiamo al campo"
Udinese, Inler: "Kristensen può fare un bel salto di qualità. Contento di Miller,... Udinese, Inler: "Kristensen può fare un bel salto di qualità. Contento di Miller, Atta un esempio"
Aston Villa, Emery: "In casa mi sono sempre sentito forte, meritato di vincere col... Aston Villa, Emery: "In casa mi sono sempre sentito forte, meritato di vincere col Bologna"
Bologna, Italiano: "Avremmo potuto fare qualche scelta diversa negli ultimi 20 metri"... Bologna, Italiano: "Avremmo potuto fare qualche scelta diversa negli ultimi 20 metri"
Rabiot: "Allegri mi ha chiamato tutta l'estate. Napoli? Spero di fare l'1-0, corto... Rabiot: "Allegri mi ha chiamato tutta l'estate. Napoli? Spero di fare l'1-0, corto muso..."
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Elkann conquistato da Comolli: ha lo stile Juventus che cercava. Un'altra rivoluzione è in vista: sta arrivando il nuovo ds, a novembre tutti i tasselli al proprio posto. Anche il Presidente
Le più lette
1 Elkann conquistato da Comolli: ha lo stile Juventus che cercava. Un'altra rivoluzione è in vista: sta arrivando il nuovo ds, a novembre tutti i tasselli al proprio posto. Anche il Presidente
2 Marsiglia, De Zerbi sull'impatto di Greenwood: "Gli ho mostrato le immagini di Raphinha"
3 Torino ok in Coppa Italia, Cairo: "Contestazione? Detto tutto e di più, pensiamo al campo"
4 Bologna, Italiano: "Avremmo potuto fare qualche scelta diversa negli ultimi 20 metri"
5 Bisoli: "Se il Modena non dovesse centrare almeno i playoff, si parlerà di grande delusione"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Bologna resta timido. A Birmingham decide McGinn, nonostante un super Skorupski
Immagine top news n.1 Il Times: "La UEFA pronta ad escludere Israele". Cosa c'è da sapere e i possibili risvolti
Immagine top news n.2 Oggi va in scena il CdA della Juventus: bilancio e non solo, arrivano novità nella dirigenza?
Immagine top news n.3 Torino ok in Coppa Italia, Cairo: "Contestazione? Detto tutto e di più, pensiamo al campo"
Immagine top news n.4 In un Bologna che fatica a trovare il gol, arriva l'ennesima conferma: Orsolini è indispensabile
Immagine top news n.5 L'Aston Villa si sblocca proprio contro il Bologna: prima vittoria stagionale, decide (ancora) McGinn
Immagine top news n.6 Il Genoa avanza in coppa: Frendrup, Marcandalli e Ekhator ribaltano l'Empoli. 3-1 a Marassi
Immagine top news n.7 Rabiot: "Al Milan sono felice e in campo si vede. Col Napoli non è partita Scudetto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non sbaglia neanche stavolta: Jesus Rodriguez, che crack! Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Crisi nerissima Sampdoria: promessa la A ma... Prima è da evitare la C!
Immagine news podcast n.2 Prima di Mbappé senza esserne più forte (e di Yamal). Giusto il Pallone d'Oro a Dembelé?
Immagine news podcast n.3 La domenica che meritava Lorenzo Pellegrini
Immagine news podcast n.4 Perché con Pio Esposito l'Inter ha vinto tre volte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Benevento una delle squadre più forti del campionato. Bene il Trapani"
Immagine news Serie C n.2 Pesoli: "Contro il Vicenza fan tutti la gara della vita. Cittadella? Non pronto per la B"
Immagine news Serie A n.3 Gli allenatori "vincenti" di questa stagione secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 settembre
Immagine news Serie A n.2 Torino, Ismajli: "Vittoria che regala consapevolezza. Ora testa al Parma"
Immagine news Serie A n.3 Torino, Baroni: "Tocca a noi fare un passo verso i tifosi. Tanto lavoro, non mi spaventa"
Immagine news Serie A n.4 Torino ok in Coppa Italia, Cairo: "Contestazione? Detto tutto e di più, pensiamo al campo"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, Inler: "Kristensen può fare un bel salto di qualità. Contento di Miller, Atta un esempio"
Immagine news Serie A n.6 Aston Villa, Emery: "In casa mi sono sempre sentito forte, meritato di vincere col Bologna"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bisoli: "Se il Modena non dovesse centrare almeno i playoff, si parlerà di grande delusione"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, in vista della gara di Bari sempre out Malanca. Terapie per Ferrari e Pedrola
Immagine news Serie B n.3 Empoli, Pagliuca archivia la Coppa Italia: "Ora il focus è già solo sulla Carrarese"
Immagine news Serie B n.4 Mantova, Possanzini: "Sento la fiducia del club. Ma se sarò esonerato, lo saprò prima di tutti"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, Saporiti: "Che emozione il gol. Abbiamo ancora tanti margini di crescita"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Bonetti: "Un sogno esordire con la squadra della mia città. Nazionale? Sarebbe bello"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Vicenza batte la Dolomiti Bellunesi. Gallo: "Gol su disattenzione, ma abbiamo rischiato poco"
Immagine news Serie C n.2 Cittadella ancora ko. Musso: "Ci mancano fame e anima, e questo è molto preoccupante"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 6ª giornata - Il Vicenza vince, ma il Lecco tiene il passo. Pari per l'Union Brescia
Immagine news Serie C n.4 Perugia, si ferma Angella: lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra
Immagine news Serie C n.5 Giana Erminio. Espinal: "Con la Virtus Verona fatti errori, ma non parliamo di involuzione"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 6ª giornata - Il Vicenza trova il pari in extremis dopo i primi 45'. Male il Brescia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Janogy: "Vogliamo un trofeo. E penso sia una cosa realizzabile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Simone Canovi nuovo direttore sportivo del club
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women's Cup, parte il conto alla rovescia: sabato la finalissima Juventus-Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 Juve Women, Schatzer: "Vogliamo vincere la Serie A Women's Cup. Con la Roma sarà tosta"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Finale Women’s Cup con la Roma: sarà uno spettacolo bellissimo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Milan Femminile, Giuliani: "Si è subito sentita l'aria di rinnovamento. Ma siamo un bel gruppo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Vincenzo Guerini, una carriera finita troppo presto e la "rivincita" da allenatore Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dembélé se l’è meritato ma dove sono i predestinati Mbappé e Haaland?