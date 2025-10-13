Pisa, sale la febbre in vista del Milan: oltre 1.4000 i biglietti venduti per San Siro
Mancano ancora più di dieci giorni alla trasferta in casa del Milan del Pisa di Alberto Gilardino. L'attesa, però, si fa già sentire all'ombra della torre pendente, tanto che sono ben 1.417 i biglietti venduti per il settore ospiti del 'Meazza'.
Sono, infatti, già cinque i pullman completati secondo quanto riportato da SestaPorta.News. Tre saranno messi in viaggio dal Club Autonomo Nerazzurro, altri due dal Centro di Coordinamento Pisa Clubs.
Tutto questo ancora in attesa della comunicazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che potrebbe rendere la trasferta aperta a tutti oppure mantenerla riservata ai soli possessori della tessera del tifoso.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
