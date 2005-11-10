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Albinoleffe, Stanzani è bluceleste: ha firmato un annuale con opzione fino al 2028

Albinoleffe, Stanzani è bluceleste: ha firmato un annuale con opzione fino al 2028
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
ieri alle 19:03Serie C

Dopo l'addio al Carpi, l'attaccante Leonardo Stanzani ha firmato un contratto con l'AlbinoLeffe a cui si legerà per un anno con opzione. questo il comunicato del club e le parole del giocatore:

"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito, a partire dal 1 luglio 2026, le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Stanzani - attaccante classe 2000 - sino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni fino al 2028.

Nativo di Bologna, il giocatore ha collezionato - nella stagione appena terminata - un totale di 35 presenze, mettendo a referto 3 gol e 3 assist, con la maglia del Carpi (Serie C - Girone B).

Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Bologna (con una parentesi annuale con la Fiorentina nei Giovanissimi Nazionali), Stanzani - in rossoblù sino alla Primavera 1 - ha debuttato tra i pro con il Pontedera (34 presenze complessive tra Serie C, Coppa Italia C e Playoff nella Stagione 2020/21). Dopo un triennio in maglia Pro Patria (2021/24), nel corso del quale ha messo a referto 108 gare (con 21 gol e 14 assist) di terza serie, scendendo in campo anche nella prima storica partita dell'AlbinoLeffe Stadium (AlbinoLeffe - Pro Patria 1-1, disputate il 21/12/2021), nelle ultime due annate ha militato nel Carpi (60 presenze con 4 gol e 3 assistenze nel girone B di Serie C Sky Wifi).

“Dalla prima visita dell'AlbinoLeffe Campus traggo grande entusiasmo e sensazioni molto positive: fosse possibile, ancor più in un Centro Sportivo del genere, vorrei iniziare la stagione già domani - le prime parole di Leonardo Stanzani in bluceleste -. Obiettivi? L'AlbinoLeffe, storicamente, ha sempre allestito rose competitive: sono convinto ci sarà l'opportunità di fare bene anche in questa stagione. Anche perché in tanti mi hanno parlato bene di questa realtà, della quale - peraltro - conosco già diversi ragazzi della rosa di Prima Squadra, come Andrea (Mandelli, ndr), con cui ho condiviso un'annata a Carpi, Gabriele (Boloca, ndr) e Alessandro Lombardi”.

A Leonardo, un sentito benvenuto da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un grande in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica".

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