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Pisilli: "Ho sempre tifato Roma. L'anno prossimo giocherò ancora all'Olimpico"

Pisilli: "Ho sempre tifato Roma. L'anno prossimo giocherò ancora all'Olimpico"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
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Alessio Del Lungo
Oggi alle 14:35Serie A

Niccolò Pisilli è stato protagonista di un'intervista molto breve sul profilo di LisaOffside, nella quale ha risposto ad alcune domande simpatiche: "Il voto che mi do come calciatore è 7,5. Posso migliorare ancora in tante cose. Ho sempre tifato la Roma, anche da bambino. Il coro che fa: 'Roma, Roma, Roma, core de 'sta città' mi piace moltissimo". Quando gli viene chiesto se andrà a Sanremo il prossimo anno, lui risponde così: "Sarò ancora all'OIimpico".

Il classe 2004 in carriera vanta 78 presenze e 8 gol con la Roma. Inoltre è sceso in campo 2 volte con l'Italia, 19 con l'Under 21, siglando 5 reti, 8 con l'Under 20, 10 con l'Under 19, con 3 centri all'attivo, e 5 con l'Under 18. Pisilli è tra i calciatori più cercati sul mercato, vista anche la giovane età, ma il 22enne non ha in mente di trasferirsi e vuole disputare la Champions League con i giallorossi.

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