Playoff Mondiali, Zaccardo sprona l'Italia e parla di Gattuso: "So come gestisce la pressione"

La prova da dentro-fuori si avvicina inesorabile. In tre giorni l'Italia scoprirà se arriverà la terza eliminazione di fila ai playoff dei Mondiali o se invece valicherà l'Irlanda del Nord, ritrovandosi alla finale in programma il 31 marzo in trasferta contro la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina. Una partita secca che in caso di parità al 90' procederà fino ai tempi supplementari e ai rigori.

Cristian Zaccardo, uno dei protagonisti dell'impresa da campioni del Mondo nel 2006, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino per analizzare la gara imminente: "In vista del doppio playoff sarà fondamentale gestire bene entrambe le partite, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista tattico", ha esordito. "In queste sfide ravvicinate conta molto l'equilibrio: bisogna essere solidi in difesa, ma allo stesso tempo anche concreti in attacco cercando di sfruttare al massimo le occasioni che gli avversari ci concederanno".

Poi l'ex difensore azzurro ha spiegato che la Nazionale di Gattuso in realtà "abbia le qualità e l'esperienza per affrontare questo tipo di pressione". A proposito del CT dell'Italia, Zaccardo ne ha parlato così: "Lo conosco bene, so il suo modo di vivere le partite e di gestire la pressione. Per questo faccio il mio grande in bocca al lupo a Rino e anche ai suoi ragazzi. Io farò la mia parte. Giovedì sarò allo stadio a Bergamo a tifare per gli Azzurri".