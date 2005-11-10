Pongracic trova il primo gol in Serie A e riduce lo svantaggio: è 1-2 tra Fiorentina e Como
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Niccolò Righi
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Oggi alle 15:45Serie A
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18.10.2026 15:45Serie A
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Dimezza lo svantaggio la Fiorentina grazie al primo gol in Serie A di Marin Pongracic. Dagli sviluppi di corner il colpo di testa di Viery trova il salvataggio sulla linea di un difensore lariano, la palla però finisce sui piedi del centrale croato che ribadisce in porta e porta il punteggio sul 1-2.
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