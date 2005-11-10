Fiorentina, tegola Pongracic per Vanoli: lesione mio-fasciale al bicipite femorale
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 15:40Serie A
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27.10.2026 15:40Serie A
Il difensore croato si è infortunato nella gara persa a San Siro contro l'Inter: "Ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito".
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ACF Fiorentina comunica sui propri canali ufficiali che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina.
Il report medico su Pongracic
"Le indagini svolte - si legge nella nota dei gigliati - hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane".
Le prossime partite della Fiorentina prima delle sosta
Fiorentina-Atalanta 29 ottobre
Sassuolo-Fiorentina 2 novembre
Fiorentina-Juventus 8 novembre
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