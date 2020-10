Pradè: "Milik non ha rifiutato la Fiorentina. E di centravanti ne abbiamo già tre"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di fine mercato, Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato anche del centravanti. "Noi di centravanti ne abbiamo tre: Kouamé potevamo venderlo a tanti soldi in Inghilterra, Vlahovic ce lo hanno chiesto anche club blasonati e Cutrone ha avuto tante offerte. Se potevamo migliorarci ti posso dire di sì ma meglio non c'è e quello che ho me lo tengo stretto. Nelle prime tre gare, Kouamé e Vlahovic hanno segnato. Non mi sembra ci siano stati spostamenti in Europa di centravanti tranne Morata con la Juve e Osimhen a Napoli. Io vigile? Sì, a tenere sott'occhio Dzeko. La situazione di Milik è sempre stata molto chiara da parte del calciatore. Voleva rimanere e alla fine l'ha ottenuto. Non ha detto no alla Fiorentina, ha detto no al mercato. Quello che vuol fare non lo so ma ha detto no al mercato".