TMW I 'problemi' azzurri sono anche i più pagati della squadra: gli ingaggi del Napoli

Il Napoli con De Laurentiis si è confermato negli anni quale realtà di vertice del nostro campionato, esibendo una continuità nei propri piazzamenti che ha ben pochi rivali nel contesto della Serie A. Per l'edizione 2026/27, dopo un calciomercato decisamente passivo e bloccato, gli azzurri si presentano ai nastri di partenza con il 3° posto nella classifica del monte ingaggi, di poco davanti al Milan.

Napoli 2026/27, tutti gli stipendi

Osservando quanto percepiscono i vari calciatori, si notano subito ai primi due posti i profili più internazionali, due ex Premier League come De Bruyne e Hojlund. I quali peraltro sono pure accomunati dall'aver ricevuto entrambi un'etichetta (particolarmente frettolosa) di 'problemi' del Napoli, tra lo scorso anno (il centrocampista belga) e questo (la punta danese). Chiudono il podio due capitani come Di Lorenzo, che la fascia ce l'ha davvero, e Politano, leader tale da poter ambire a essere inquadrato tra i senatori dello spogliatoio. I due percepiscono più anche di McTominay. Di seguito l'elenco al completo.

Kevin DE BRUYNE - 11,11 milioni di € lordi (6 netti) fino al 2027

Rasmus HOJLUND - 9,26 milioni di € lordi (5 netti) fino al 2030

Giovanni DI LORENZO - 6,48 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2030

Matteo POLITANO - 6,48 milioni di € lordi (3,5 netti) fino al 2028

Scott MCTOMINAY - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2028

David NERES - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2028

Benoît BADIASHILE - 5,19 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027

Alessandro BUONGIORNO - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2029

Alex MERET - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2027

Noa LANG - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Vanja MILINKOVIC-SAVIC - 4,63 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Lorenzo LUCCA - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030

Leonardo SPINAZZOLA - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2028

Stanislav LOBOTKA - 3,59 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027

André ZAMBO ANGUISSA - 3,46 milioni di € lordi (2,7 netti) fino al 2027

Antonio VERGARA - 3,33 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2031

Billy GILMOUR - 3,33 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2029

Sam BEUKEMA - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2030

Amir RRAHMANI - 3,21 milioni di € lordi (2,5 netti) fino al 2027

Mathías OLIVERA - 2,56 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030

GIOVANE - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2030

Rafa MARIN - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2029

Alisson SANTOS - 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2030

Luca MARIANUCCI - 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2030

Jesper LINDSTROM - 1,67 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2028*

Nikita CONTINI - 1,11 milioni di € lordi (600mila netti) fino al 2031

Jens CAJUSTE - 770mila € lordi (600mila netti) fino al 2028*

Costantino FAVASULI - 370mila € lordi (200mila netti) fino al 2027

Giuseppe AMBROSINO - 370mila € lordi (200mila netti) fino al 2030*

* non in squadra

TOTALE - 113,09 milioni di € lordi (65,50 milioni di € netti)

dati a fonte Capology.com