Provedel fa la storia con la Lazio: "Una notte che ricorderò per tutta la vita"

Ivan Provedel - eroe dell'Olimpico col gol che ha pareggiato i conti con l'Atletico Madrid in Champions - ha commentato questa notte magica anche ai microfoni ufficiali della UEFA: "È una notte che ricorderò per tutta la vita. Sono contento soprattutto perché siamo riusciti a pareggiare una partita che non meritavamo di perdere. Più tardi mi renderò conto di aver segnato in Champions League. Il punto è meritato, dobbiamo andare avanti. Il calcio a volte è questione di momenti e non di prestazioni".

"Mi dispiace che abbiamo dovuto pareggiare all'ultimo secondo - ha poi concluso Provedel -. Spero che il punto ci dia slancio, motivazione ed entusiasmo. Avevo già segnato in Serie B, in modo simile: saltai e ho segnato".