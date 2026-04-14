Rambaudi su Sogliano alla Lazio: "Non c'è carta bianca, non è un discorso di nomi"

L'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei il giorno dopo la sconfitta di ieri della Lazio, battuta 1-0 sul campo della Fiorentina nella partita che concludeva il programma della 32^ giornata di Serie A: "Il primo tempo la Lazio mi è piaciuta, per atteggiamento e qualità nello sviluppo di gioco. Con Patric si sono viste belle giocate in cui la squadra si ritrova, ma poi devi segnare. Certe situazioni che possono capitare, magari pure con l’Atalanta, quindi ti devi allenare. Avevamo detto che queste gare sarebbero state un allenamento e questo stiamo vedendo".

Queste secondo Rambaudi le priorità del presente in casa Lazio: "Devi pensare al momento, alla Coppa Italia. Il futuro poi si vedrà. E c’è tanto da vedere. Se cambi interpreti ma non cambi pensiero, come in Nazionale, il risultato rimarrà lo stesso. A fine stagione io partirei resettando tutto per provare a fare qualcosa di bello".

Magari un'idea per il futuro della dirigenza della Lazio potrebbe essere Sean Sogliano, che si appresta a lasciare l'Hellas Verona? Conclude così Rambaudi: "Qui non è un discorso di nomi. Le direttive sono quelle, non c’è carta bianca. La strategia è: compro a 5, vendo a 30. Non si guarda l’aspetto tecnico o meritocratico, ma solo economico. Io invece credo che si debba ragionare sul come ripartire, guardando tutto, a 360°, creando una società forte, competente, che lavori anche sul settore giovanile".