Ranieri dopo Lecce-Fiorentina: "Con Vanoli abbiamo svoltato, un tempo avremmo perso"

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha parlato ieri sera ai canali ufficiali della società toscana al termine della partita pareggiata 1-1 sul campo del Lecce: "Forse non siamo stati bellissimi esteticamente, anche se abbiamo fatto un buon primo tempo, trovando belle linee di gioco. Nel secondo loro hanno spinto, aiutati anche dallo stadio, ci siamo abbassati smettendo di giocare ma non era scontato venire a Lecce a fare un punto. Dobbiamo essere molto soddisfatti della partita fatta".

Lei ha giocato con caparbietà.

"Da quando è arrivato Vanoli abbiamo svoltato un po' tutti e si vede anche nella voglia. Un tempo non avremmo fatto neanche un punto, ricordo per esempio le partite contro Verona e Como. Non era scontato, ora una settimana lunga per preparare al meglio il Sassuolo".

Ora un giorno libero.

"Abbiamo due giorni liberi, non uno. Tanto lo verrebbero a sapere! Sono fondamentali per recuperare e affrontare al meglio il Sassuolo".