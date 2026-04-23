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Luca Ranieri, a gennaio sul mercato e costava 10 milioni. Ora si è ripreso la Fiorentina

Luca Ranieri, a gennaio sul mercato e costava 10 milioni. Ora si è ripreso la FiorentinaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

"Ranieri non mi ha chiesto la cessione, ci ho parlato e lo considero un giocatore importante". Forse in quel momento è cambiata la stagione della Fiorentina, con le parole di Paolo Vanoli che ha fatto sentire ancora l'ex capitano come parte integrante di una squadra che stava affondando. Tanto più che a fine gennaio c'era la fila per cercare di accaparrarsi le prestazioni del difensore centrale, con tutti i club di medio classifica che stavano chiedendo informazioni: Torino, sì, ma anche Parma e Cagliari, oltre alla Lazio che poteva vedere l'addio di Romagnoli verso il Qatar.

Alla fine non se n'è fatto nulla anche per la valutazione alta. Circa 10 milioni di euro, anche in virtù di dovere operare eventualmente su un mercato così complicato come quello di gennaio, in entrata, per eventualmente sostituirlo. È stata un'ottima scelta, perché dopo il primo mese dell'anno - passato prevalentemente fra panchina e spezzoni - è rientrato da titolare contro il Como, il 14 febbraio, e non è più uscito, giocando per interezza le ultime otto partite che hanno prodotto 17 punti.

Un rendimento da Champions League, insomma. E le sirene di mercato sembrano infinitamente lontane, anche se molto dipenderà da un'estate che si preannuncia (come sempre) movimentata.

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