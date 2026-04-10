Ranieri e il mercato: "Tutti gli acquisti concordati con l'allenatore. Alcuni non al livello"

Claudio Ranieri, senior advisor della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Roma.

Sul cambio di ruolo

"L'anno scorso ci fu un'unione completa tra me, i giocatori, il pubblico poi ci ha preso per mano ed è stata una cavalcata meravigliosa. Sono stato fortunato, ci sono stati solo due grandi infortuni, quelli di Dybala e Saelemaekers. Il ruolo che ricopro ora è totalmente differente: da allenatore hai una reponsabilità rapida e pratica; qui devi guardare, vedere e dire la tua quando vieni interpellato".

Mercato: Gasperini indica la via chiedendo di prendere giocatori alla Malen o alla Wesley

"Io sono d'accordo. Sia l'anno scorso mi hanno chiesto chi prendere e sia quest'anno: tutti i giocatori arrivati sono stati visionati e accettati da me e dall'allenatore. Vero, abbiamo preso Malen e Wesley. Ma anche tutti gli altri. Troppo facile dire Malen e Wesley. Ferguson lo abbiamo scelto. Abbiamo perso delle occasioni e del tempo, tipo Sancho: ci abbiamo provato fino all'ultimo e non è voluto venire. Alcuni giocatori non piacevano all'allenatore e non li abbiamo presi. Poi, per questioni legate al FPF abbiamo preso molti giocatori in prestito. Qualcuno è da Roma come Wesley e Malen, altri non stanno a quel livello. Pazienza. Li abbiamo presi, non si sono ambientati, si sono infortunati, non vanno bene per noi: cambiamoli".

Siete in linea con le aspettative di inizio stagione?

"Io l'anno scorso l'ho detto: mi faccio da parte perché questo dev'essere un anno di conoscenza. Tutto questo poi si discuterà a fine campionato"