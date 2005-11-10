Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Si ricompone il tandem Italiano-Vlahovic? Il Besiktas prepara una maxi offerta per convincerlo

Si ricompone il tandem Italiano-Vlahovic? Il Besiktas prepara una maxi offerta per convincerlo
Niccolò Righi
autore
Niccolò Righi
Oggi alle 20:15Serie A

Dusan Vlahovic sembra ormai destinato a salutare la Serie A. Dopo che nei gironi scorsi era emersa la clamorosa ipotesi di un nuovo avvicinamento con la Juventus, a seguito della separazione con l'ex direttore generale Damien Comolli e la nomina ad amministratore delegato di Giovanni Carnevali, questa prospettiva sembra ormai caduta e i bianconeri - nonostante non si siano ancora completamente rassegnati - vedono avvicinarsi il 30 giugno, data in cui il suo contratto scadrà e il giocatore sarà libero di andarsene a parametro zero.

Ed è in questo scenario che per lui potrebbero spalancarsi le porte della Turchia. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, si potrebbe ricomporre un tandem tra il serbo e il tecnico che lo ha consacrato ai tempi della Fiorentina, Vincenzo Italiano, al Besiktas. Il club bianconero di Istanbul sogna il grande colpo in attacco ed è pronto ad una maxi offerta per strappare il sì di Vlahovic.

Nei sei mesi trascorsi insieme alla Fiorentina, tra l'agosto del 2021 e gennaio 2022, Vlahovic è stato impiegato da Italiano per 24 partite tra campionato e Coppa Italia e il classe 2000 ripagò la sua fiducia con la bellezza di 20 gol e 4 assist. Numeri che convinsero la Juventus ad un maxi esborso di circa 80 milioni per accaparrarselo già nel corso del mercato invernale.

Fonte Marco Conterio
Articoli correlati
Vlahovic può tornare dal vecchio mentore. Como, fatta per il primo colpo: le top... Vlahovic può tornare dal vecchio mentore. Como, fatta per il primo colpo: le top news delle 22
FIFA: "Già sbriciolato il record storico di affluenza giornaliera al Mondiale". Record... FIFA: "Già sbriciolato il record storico di affluenza giornaliera al Mondiale". Record assoluto in vista
Il padre di Vlahovic non ha parlato con nessun altro club. E questo aiuta la Juventus... Il padre di Vlahovic non ha parlato con nessun altro club. E questo aiuta la Juventus
Altre notizie Serie A
Il Ravenna come il Como? Il modello di riferimento è quello lariano: Ronaldinho primo... TMWIl Ravenna come il Como? Il modello di riferimento è quello lariano: Ronaldinho primo segnale
Antognoni assente alla festa dei 100 anni della Fiorentina, Chiarugi: "Da amico,... Antognoni assente alla festa dei 100 anni della Fiorentina, Chiarugi: "Da amico, ripensaci"
Il Milan e il ds: si punta a un italiano con potere di firma, Kirovski e Gardiner... Il Milan e il ds: si punta a un italiano con potere di firma, Kirovski e Gardiner non ce l’hanno
Gli occhi del Cagliari su Kofler, Lovisa: "Le plusvalenze piacciono, ma non dobbiamo... Gli occhi del Cagliari su Kofler, Lovisa: "Le plusvalenze piacciono, ma non dobbiamo svendere"
Ronaldinho al Ravenna. Le sue prime parole: "Non vedo l'ora di tornare a danzare... Ronaldinho al Ravenna. Le sue prime parole: "Non vedo l'ora di tornare a danzare su un pallone"
Clamoroso Ronaldinho: torna in campo a 46 anni e in Serie C. Il Ravenna piazza il... Clamoroso Ronaldinho: torna in campo a 46 anni e in Serie C. Il Ravenna piazza il colpo
L'ex Napoli Facci: "Allegri? De Laurentiis non sbaglia mai allenatore. Lotterà con... L'ex Napoli Facci: "Allegri? De Laurentiis non sbaglia mai allenatore. Lotterà con l'Inter"
Vlahovic può tornare dal vecchio mentore. Como, fatta per il primo colpo: le top... Vlahovic può tornare dal vecchio mentore. Como, fatta per il primo colpo: le top news delle 22
Editoriale di Tommaso Bonan Immagine box laterale di Tommaso Bonan Se bussiamo in sede non c'è nessuno che ci apre: il Milan ha già perso il primo derby anche senza giocare. Svecchiamento panchine? Bello, ma la Serie A arriva ultima anche stavolta
Primo piano
Immagine top news n.0 Clamoroso Ronaldinho: torna in campo a 46 anni e in Serie C. Il Ravenna piazza il colpo
Immagine top news n.1 Si ricompone il tandem Italiano-Vlahovic? Il Besiktas prepara una maxi offerta per convincerlo
Immagine top news n.2 Como, ai dettagli la trattativa per Kaiki Bruno del Cruzeiro: operazione da 15 milioni di euro
Immagine top news n.3 De Vrij verso il Panathinaikos: ha chiesto due giorni per rispondere all'offerta dei greci
Immagine top news n.4 Clamoroso Dybala: la Juventus ha contattato l'agente, la sua priorità resta ancora la Roma
Immagine top news n.5 "Ciò che diceva Protti a Livorno era Vangelo". Il toccante ricordo dell'ex presidente Spinelli
Immagine top news n.6 Bomber dentro e fuori dal campo. Con Protti se ne va l'ultimo mito degli attaccanti di provincia
Immagine top news n.7 Genoa, accordo con la Roma per Baldanzi: i dettagli dell'operazione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Parte il nuovo corso Atalanta. In arrivo 3 centrocampisti: occhi su Gaetano e Jashari Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il "modello Protti": ai giovani di oggi il ricordo del bomber di tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 La situazione del Milan non inquieta solo i tifosi rossoneri. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Messi è infinito, Ronaldo... no. Quanta differenza tra un leader e un boss
Immagine news podcast n.4 De Vrij pensa all'addio all'Inter. Palestra, resta la distanza: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Aquilani, Abate e Tedesco: chi può fare meglio il prossimo anno?
Immagine news Serie A n.2 Addio a Igor Protti. Il saluto di Tovalieri, Fuser, Gautieri e Mazzarri
Immagine news Altre Notizie n.3 Lazio, Gattuso potrebbe già mollare? Il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como scatenato, dopo Kaiki in chiusura anche Milla. Previsti nuovi contatti col Real per Paz
Immagine news Serie A n.2 Il Ravenna come il Como? Il modello di riferimento è quello lariano: Ronaldinho primo segnale
Immagine news Serie A n.3 Antognoni assente alla festa dei 100 anni della Fiorentina, Chiarugi: "Da amico, ripensaci"
Immagine news Serie A n.4 Il Milan e il ds: si punta a un italiano con potere di firma, Kirovski e Gardiner non ce l’hanno
Immagine news Serie A n.5 Gli occhi del Cagliari su Kofler, Lovisa: "Le plusvalenze piacciono, ma non dobbiamo svendere"
Immagine news Serie A n.6 Ronaldinho al Ravenna. Le sue prime parole: "Non vedo l'ora di tornare a danzare su un pallone"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, alt! Non c'è la firma di Pagliuca. Di Taranto: "Valutiamo scrupolosamente ogni profilo"
Immagine news Serie B n.2 SudTirol, Lovisa su Castori: "Mi sento di scegliere un tecnico più simile alla mia idea di calcio"
Immagine news Serie B n.3 Baroni carico per il suo ritorno all'Hellas: "Ho voglia e determinazione per affrontare questa sfida"
Immagine news Serie B n.4 Lovisa: "Ringiovaniremo forse la rosa. Kofler? Il nostro SudTirol non ha bisogno di svendere"
Immagine news Serie B n.5 La Virtus Entella conferma Tavarone come sede del ritiro estivo: è il sesto anno consecutivo
Immagine news Serie B n.6 L'Avellino guarda a possibili rinforzi per l'attacco: primi sondaggi per Sibilli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ronaldinho approda al Ravenna. Farà anche parte degli azionisti del club giallorosso
Immagine news Serie C n.2 Cosmi confermato alla Salernitana: "La firma è stata simile a un parto. Ora sono felice"
Immagine news Serie C n.3 Il Catanzaro ha sciolto tutte le riserve. Turati ha firmato un contratto biennale con il club
Immagine news Serie C n.4 Anche Melissano verso l'addio: tratta con lo Spezia la risoluzione del suo contratto
Immagine news Serie C n.5 Si chiude l'avventura di Lapadula allo Spezia: risolto consensualmente il contratto dell'attaccante
Immagine news Serie C n.6 Guidonia Montecelio, ecco il primo acquisto: arriva il figlio d'arte Tonetto. Accordo pluriennale
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Germania-Costa d'Avorio, tedeschi a caccia della qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Brasile-Haiti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Croazia, esordio già decisivo per il girone?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Il Milan blinda Estevez Ogalla: il portiere classe 2002 ha rinnovato fino al 2029
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia può guardare con fiducia al Mondiale brasiliano: l'urna di Nyon è stata benevola
Immagine news Calcio femminile n.3 La Bielorussia sulla strada dell'Italia. Grigorov e Linnik: "Non sarà facile, ma lotteremo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin dopo i sorteggi: "Mondiale è un grande sogno. Lo vogliamo con tutte noi stesse"
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan, prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovo
Immagine news Calcio femminile n.6 Sorteggi 1° e 2° turno di qualificazione di Women's Champions League: tra le italiane, la Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Carlo Ancelotti, da Reggiolo al tetto del mondo: la storia di Mister Semplicità Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Conferme, santoni, illuminati e scommesse: le panchine della Serie A sono variopinte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 19 giugno 1990, Baggio segna il gol alla Cecoslovacchia: "È una liberazione"
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, l'analisi del gruppo J del Mondiale 2026
Newsticker
09:04 Due milioni di visitatori in 14 giorni nei Fifa Fan Festival
07:54 Morto Igor Protti, capocannoniere di A, B e C1 con Bari e Livorno
18/06 Fair play finanziario: Inter e Milan fuori dal settlement, Roma ancora sotto esame
18/06 Inghilterra in grande spolvero (4 a 2 alla Croazia). Stecca il Portogallo di CR7 (1 a 1 con il Congo)
17/06 “No” al calcio-spezzatino e prezzi calmierati: la petizione dei tifosi arriva in Senato