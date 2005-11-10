TMW Si ricompone il tandem Italiano-Vlahovic? Il Besiktas prepara una maxi offerta per convincerlo

Dusan Vlahovic sembra ormai destinato a salutare la Serie A. Dopo che nei gironi scorsi era emersa la clamorosa ipotesi di un nuovo avvicinamento con la Juventus, a seguito della separazione con l'ex direttore generale Damien Comolli e la nomina ad amministratore delegato di Giovanni Carnevali, questa prospettiva sembra ormai caduta e i bianconeri - nonostante non si siano ancora completamente rassegnati - vedono avvicinarsi il 30 giugno, data in cui il suo contratto scadrà e il giocatore sarà libero di andarsene a parametro zero.

Ed è in questo scenario che per lui potrebbero spalancarsi le porte della Turchia. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, si potrebbe ricomporre un tandem tra il serbo e il tecnico che lo ha consacrato ai tempi della Fiorentina, Vincenzo Italiano, al Besiktas. Il club bianconero di Istanbul sogna il grande colpo in attacco ed è pronto ad una maxi offerta per strappare il sì di Vlahovic.

Nei sei mesi trascorsi insieme alla Fiorentina, tra l'agosto del 2021 e gennaio 2022, Vlahovic è stato impiegato da Italiano per 24 partite tra campionato e Coppa Italia e il classe 2000 ripagò la sua fiducia con la bellezza di 20 gol e 4 assist. Numeri che convinsero la Juventus ad un maxi esborso di circa 80 milioni per accaparrarselo già nel corso del mercato invernale.