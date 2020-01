Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Torino, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha speso parole d'elogio per il giovane Nicolò Zaniolo: "Ha sempre margini per migliorare. Zaniolo non era un giocatore che tatticamente pensava molto bene. Oggi è un giocatore che trova lo spazio e lo cerca nel tempo giusto. Deve imparare meglio i tempi per decidere. E' un talento enorme e potrà essere tra i migliori in Italia".