Roma, altro nome per la difesa: proposto Theate, al Rennes non si è adattato e vuole tornare in A

C’è un altro nome sul tablet virtuale della Roma: si tratta di Arthur Theate, compagno di nazionale di Lukaku, ex Bologna ora al Rennes, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il ragazzo in Francia non sta andando bene e un intermediario lo sta proponendo in Italia, con la Roma che ascolta interessata memore delle ottime prestazioni del giocatore con la maglia del Bologna, prima del passaggio in Ligue 1.

A 20 milioni non se ne parla, può arrivare in prestito

Classe 2000, può giocare da centrale e anche da terzino sinistro: elemento non secondario per una squadra che sta per perdere Spinazzola a fine contratto. La Roma ha buoni rapporti con il Rennes, dopo le tensioni iniziali per il caso Matic. Perciò se Theate dovesse essere ceduto in prestito - a titolo definitivo al momento è da escludere, visto che è costato 20 milioni nell’estate 2022 - Mourinho potrebbe essere considerato un interlocutore gradito.

Il Monza fa muro per Marì

Piace, come piace Pablo Marí del Monza, che ha il contratto in scadenza nel 2025 e sarebbe un perfetto alter ego di Smalling: al momento tuttavia il Monza non vuole nemmeno sedersi al tavolo delle trattative per il belga. Anche l’opzione Kiwior, 23 anni e nazionale (polacco) come Theate, ha esperienza di calcio italiano avendo giocato fino allo scorso inverno nello Spezia.