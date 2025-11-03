Eintracht Francoforte, Theate: "Peccato per l'assenza di De Bruyne, avrei voluto sfidarlo"

Arthur Theate, difensore dell'Eintracht Francoforte, parla ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida al Napoli: "Sono molto contento, mi ricordo i bei momenti passati a Bologna e sappiamo che è una squadra difficile da affrontare, ma vediamo cosa può succedere visto che veniamo da due sconfitte e domani per noi è importante".

Che squadra è questo Eintracht Francoforte?

"Una squadra forte, con tanto talento, che gioca in modo offensivo ma che prende troppi gol, due volte cinque. Però abbiamo una squadra fortissima, la classifica in Bundesliga non è quella che meritiamo.

Mancheranno i tuoi connazionali De Bruyne e Lukaku:

"Ho parlato con tutti e due, peccato per Kevin perché mi sarebbe piaciuto giocare contro di lui e peccato perché ci mancherà in Nazionale, così come Romelu. Non è lontano dal rientro, ma vediamo cosa succederà senza di loro.