Eintracht, Theate: "Ho sentito Lukaku, è uno che pensa sempre al calcio e ora non è felice"

Arthur Theate, difensore dell'Eintracht Francoforte, al termine del match di Champions League contro il Napoli è intervenuto in mixed zone: "Il Napoli è sempre una squadra forte, che gioca molto in alto e con grande tecnica. Oggi abbiamo fatto una buonissima difesa. Abbiamo subito qualche tiro, ma non troppo".

Felici del risultato?

"Loro hanno giocato un buon calcio. Noi potevamo giocare un po' di più in transizione, abbiamo creato una sola occasione da rete. Con testa e intensità ci siamo presi un punto e abbiamo fatto una buona partita".

Com'è stato affrontare Hojlund?

Difficile da marcare perché è veloce, si muove tanto e ha fisico. Ma tutta la difesa ha fatto un'ottima partita, sono contento di com'è andata".



Guardi il nostro campionato?

"Io sono molto contento di essere tornato in Italia. Mi piace tanto la Serie A, ho fatto un campionato incredibile a Bologna. Per me è stato bello tornare a Napoli, al Maradona. Vediamo cosa accadrà in futuro, ma per il momento sono felice in Germania".

Il prossimo avversario del Napoli sarà proprio il Bologna.

"Mando un abbraccio ai miei ex compagni. Da quando sono partito il Bologna ha fatto uno step in più, giocano sempre in Europa e sono molto contento per loro e per i tifosi che mi hanno amato tanto".

Hai sentito De Bruyne e Lukaku, tuo compagni di nazionale?

"Sì, ho parlato con Romelu perché sono molto vicino a lui. Non è un momento facile per lui, ma sta bene. Vuole sempre vincere, lavora tanto per la squadra. Non giocare a calcio per lui è un grosso problema perché pensa sempre al calcio, sarà felice quando rientrerà".