Live TMW Eintracht, Theate: "A Napoli atmosfera speciale, dovremo difendere anche all'italiana"

Campionati archiviati, per tante squadre è già giorno di vigilia di Champions League. Lo è per il Napoli e lo è ovviamente anche per i rivali dell'Eintracht Francoforte. E così, dopo quella di Antonio Conte, oggi è prevista anche la conferenza stampa del sodalizio tedesco. Oltre al vice-allenatore Jan Fiesser, parlerà anche il difensore Arthur Theate, vecchia conoscenza del nostro campionato per la sua esperienza al Bologna. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

18.45 - Comincia la conferenza stampa di Theate: "Sarà senza dubbio una gara complicata contro i campioni d’Italia. Il Napoli è una squadra di grande qualità e si respira un’atmosfera speciale. Noi daremo tutto, come già fatto contro il Borussia Dortmund, e vogliamo confermarci anche domani".

Sull’assenza dei tifosi.

"È davvero un grande dispiacere che i nostri sostenitori non possano essere presenti, ma sappiamo che ci seguiranno da lontano e ci faranno sentire il loro sostegno. I ragazzi dovranno mettere in campo ogni energia. Il mister? Domani tornerà pienamente operativo e sarà pronto al 100% per affrontare questa sfida".

Sulle voci di un accostamento al Napoli nelle passate sessioni di mercato.

"Sono felice di essere a Francoforte, poi in futuro vedremo cosa accadrà. A Bologna feci un anno incredibile. Magari un giorno tornerò in Italia, ma per ora sono felice qui".

Quanto peserà l'assenza di De Bruyne, suo connazionale?

"Difficile rispondere per me. La sua assenza è positiva per noi perché è tra i top a livello mondiale. Ma il Napoli ha tanti altri calciatori di qualità. In futuro vorrei giocare contro De Bruyne perché è veramente forte. Oltre, ovviamente, a giocarci in nazionale".

Come si ferma Hojlund? Quanto aiuta in questo l'esperienza in un calcio come quello italiano?

"Mi piace molto il calcio italiano, ho vissuto una grande esperienza qui al Bologna. Ho avuto delle persone che mi hanno insegnato come si difende, non ci si basa però solo sulla difesa. Dobbiamo difendere all'italiana domani quando sarà necessario".



A Napoli ci sono De Bruyne e Lukaku, due compagni di nazionale, ai box.

"Ho mandato un messaggio a De Bruyne dopo il rigore, ma voglio lasciarlo in pace in questo momento difficile. Con Lukaku ho parlato molte volte e gli manca tantissimo il calcio ed è pronto al rientro”.

19.11 - Termina qui la conferenza stampa di Theate