Roma, Aouar: "Contento anche per Mourinho. Di solito ho sempre segnato 5-6 gol..."

vedi letture

A segno nel 4-1 della Roma sul Cagliari, il centrocampista francese Houssem Aouar ha parlato a Dazn della sua partita e del suo momento: "Sono contento, perché so che l'anno scorso è stata una stagione difficile per me, ma adesso poco a poco mi sento meglio. E questa è una cosa buona per me, ma anche per la squadra. Spero di continuare così".

Italiano perfetto, da quando lo studi?

"Quando ho saputo che sarei venuto alla Roma ho iniziato a studiare. Non tanto tempo fa, però credo che sia una cosa importante".

Mourinho in settimana ha detto che devi andare nella direzione della squadra e non il contrario. Che effetto ti hanno fatto?

"Lo so che il mister ha una mentalità vincente, lui vuole sempre di più e anche io: sono contento oggi, per la squadra, per me ovviamente, ma anche per lui. Voglio dimostrare che sono un giocatore importante per la squadra, ma voglio farlo con grande umiltà e spero di continuare in questa direzione".

Dopo le nazionali giovanili francesi hai scelto l'Algeria. Come mai?

"Volevo giocare per l'Algeria, perché credo sia una grande squadra, una grande nazionale, con grandi giocatori come Mahrez, Benrahma. Siamo contenti di giocare insieme e di poter fare grandi cose per l'Algeria".

Quanto ti piace giocare in questa posizione?

"Come ho sempre detto, sono un giocatore di squadra. Mi piace giocare così, come oggi, ma anche un po' più basso. Non è importante per me, come ho detto l'anno scorso è stata un'annata difficile per me, ma perché non ho giocato molto e di conseguenza ho segnato solo un gol. Ma di solito ho sempre segnato 5-6 gol. È un mio punto di forza, sono contento di poterne fare qualcuno di più per la squadra: è importante che le mezzali facciano gol, perché è sempre una mano alla squadra".

Hai avuto modo di parlare con Dybala?

"Non so dirvi nulla, no".