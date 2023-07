Roma, Aouar: "Sono ambizioso, ma ho anche umiltà. Mi sto ambientando bene"

Houssem Aouar si sta già prendendo la Roma. Il centrocampista ex Lione, protagonista nella prima amichevole stagionale con un gol, una compartecipazione a un altro e un assist, ha rilasciato delle dichiarazioni riprese da La Gazzetta dello Sport: "Sono un giocatore ambizioso. Ho molta umiltà, ma voglio giocare tutte le partite. So bene che qui ci sono tanti grandi giocatori, ma io mi sento pronto per reggere la concorrenza. Posso giocare sia come centrocampista che da trequartista, per me non cambia molto. Sono in grado di adattarmi senza problemi sia al 3-5-2 che al 4-3-3".

Aouar si sofferma poi sul suo nuovo tecnico Mourinho e sui suoi primi giorni in giallorosso: "Mourinho vuole lavorare molto e giocare bene. Ci ha detto, però, che tutti i giocatori devono correre tanto. Mi sto ambientando bene. Non conosco ancora tutti i giocatori, ma nelle prossime settimane conto di farlo. Spero di giocare bene qui, la Roma è un grande club che ha grandi ambizioni".