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Roma, da aprile non si perde più. E Gasp diventa l'unico imbattuto in Italia

Roma, da aprile non si perde più. E Gasp diventa l'unico imbattuto in Italia
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Campanella
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Marco Campanella
Oggi alle 07:08Serie A
La Roma continua la sua striscia positiva: l’ultima sconfitta risale al 5 aprile. Gasperini resta l’unico imbattuto in Italia in tutte le competizioni.

Dopo poco più di 24 ore, in casa Roma resta il rammarico per essersi fatta raggiungere dall’Inter sul 2-2, dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due gol. Resta tuttavia anche l’orgoglio per aver giocato alla pari contro la squadra campione d’Italia in carica, sfiorando persino il colpo del definitivo 3-1. Tra le note positive della serata dell’Olimpico c’è sicuramente la conferma di una striscia di risultati utili consecutivi che continua ormai da diversi mesi.

Roma, l’ultima sconfitta risale ad aprile: poi 10 vittorie e 3 pareggi

L’ultima sconfitta in gare ufficiali della Roma risale infatti addirittura al 5 aprile scorso, quando i giallorossi furono battuti 5-2 proprio dall’Inter a San Siro. Un risultato che raccontava un divario molto più netto rispetto a quello visto sabato sera all’Olimpico.
Da quella data, la Roma non ha più perso una partita: sono arrivate 10 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 13 gare, considerando la parte finale dello scorso campionato, l’inizio di quello attuale e anche il ritorno in Champions League. Un percorso che certifica la continuità trovata dalla squadra di Gasperini, capace di mantenere una striscia positiva anche davanti a un avversario di primissimo livello come l’Inter.

Roma, Gasperini unico imbattuto in Italia tra tutte le competizioni

E proprio il pareggio contro i nerazzurri permette a Gasperini di conquistare un altro piccolo primato. Con la sconfitta del Como di Cesc Fabregas per mano del Frosinone nel pomeriggio di ieri, infatti, il tecnico romanista resta l’unico allenatore della Serie A a non aver ancora perso una partita in questa stagione considerando tutte le competizioni.
Gli altri due tecnici ancora imbattuti in campionato, invece, hanno già conosciuto la sconfitta in un'altra competizione. L’interista Cristian Chivu ha perso all’esordio in Champions League contro il Real Madrid, mentre la Lazio di Gennaro Gattuso è stata eliminata dalla Coppa Italia già ai trentaduesimi di finale contro il Mantova.

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