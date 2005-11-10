Moreira: "Amo tantissimo il calcio. Voglio fare grandi cose per il Milan, sono pronto"

Il talento dei rossoneri segna ancora: "La mia prima partita è stata dura, dovevo capire il calcio italiano. Il ruolo non mi interessa".

Diego Moreira, esterno che Amorim ha impiegato su entrambe le fasce al Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così della vittoria per 3-0 contro il Lecce: "Questo è il mio primo gol a San Siro, sono davvero molto felice, la mia famiglia è fiera di me e spero che ora lo siano anche i tifosi. Amo tantissimo il calcio, il ruolo non mi interessa, l'importante per me è giocare, a destra o a sinistra".

Eppure l'esordio contro la Juventus non era andato nel migliore dei modi.

"La prima partita è stata più dura, dovevo ancora capire il calcio italiano, ora mi sento pronto e voglio continuare a lavorare duramente per fare grandi cose per questo club".