Roma, arriva la deroga per Tony D'Amico: il ds potrà lavorare prima dell'1° luglio

Buone notizie per la Roma e Tony D’Amico, che non dovrà aspettare il 1° luglio per diventare, anche formalmente, il direttore sportivo del club giallorosso. Il consiglio di Lega Calcio Serie A ha infatti dato l’ok alla deroga nei confronti dell’ormai ex dirigente dell’Atalanta, che potrà quindi condurre trattative anche prima della fine della stagione in corso di chiusura.

La Roma, nell’annunciare D’Amico, aveva specificato che sarebbe stato operativo dal 1° luglio e che nel frattempo le funzioni del direttore sportivo - una figura necessaria - sarebbero state svolte ad interim dal segretario generale Maurizio Lombardo. Questione risolta.

Ora D’Amico potrà tuffarsi anche a livello formale nelle varie questioni da risolvere. Si parte dai rinnovi in bilico di diversi giocatori, da Paulo Dybala a Lorenzo Pellegrini, ma c’è anche la possibilità di una cessione eccellente, con Manu Koné ed Evan Ndicka come principali candidati. E, soprattutto, la necessità di dare a Gian Piero Gasperini nuove armi: su tutti, il primo obiettivo della Roma è Mason Greenwood, che l’Olympique Marsiglia potrebbe liberare dopo la stangata dalla UEFA.