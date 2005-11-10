Roma, D'Amico al lavoro per i rinnovi: vicino quello di Celik, più indietro Pellegrini

Tony D’Amico, a pochi giorni dal suo insediamento come nuovo direttore sportivo della Roma, ha già l'agenda molto piena. L'obiettivo dell'ex dirigente dell'Atalanta è cercare di regalare quanto prima qualche colpo a Gasperini - con cui si è riunito dopo gli anni a Bergamo -, ma c'è anche la volontà di sistemare a stretto giro di posta la questione dei rinnovi.

Due giocatori il cui contratto è in ballo in questi giorni sono Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini. Il difensore turco, stando a quello che riferisce il Corriere della Sera, è ormai ad un passo dall'accordo. Tra domanda e offerta ballavano 600 mila euro lordi, ma tale è stata colmata. Mancano quindi ormai solamente gli ultimi dettagli prima dell'ufficialità. Notiza che fa felice il tecnico, che apprezza il giocatore soprattutto per la sua duttilità tattica.

Meno definita è la situazione legata a Pellegrini, ma filtra comunque ottimismo. La trattativa tra le parti è ancora agli albori, ma da quello che emerge dopo i primi contatti tra D'Amico e l'entourage del centrocampista la sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca.