Roma, Baldanzi: "C'è un gruppo straordinario, vogliamo vincere ogni partita"

Tommaso Baldanzi, fantasista della Roma, ha parlato così dopo la vittoria contro il Cagliari ai microfoni di Dazn: "Non so cosa è cambiato, ma qualcosa è successo a livello di gruppo. C'è un grande clima, è straordinario: abbiamo attraversato momenti difficili a inizio stagione e non vogliamo ritornarci. L'obiettivo sono i tre punti ogni domenica. Personalmente sento la fiducia del mister, ho sempre cercato di lavorare per questi momenti anche quando ho giocato meno. Stiamo bene, andiamo avanti così".

Con il tuo ex allenatore, Nicola, vi siete incontrati?

"Ci siamo salutati, gli ho augurato il meglio per il campionato e lui a me".

Qual è il ruolo che preferisci?

"Sulla trequarti mi trovo molto bene, che sia a destra o a sinistra. Siamo in tanti, molto simili: gioco ovunque, dove vuole il mister".