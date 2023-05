Roma-Bayer Leverkusen, le formazioni ufficiali: fuori Dybala, c'è Belotti con Abraham

vedi letture

Roma e Bayer Leverkusen hanno diramato le formazioni ufficiali per la sfida di questa sera. Attacco pesante per Mourinho che punta su Belotti e Abraham, non c'è quindi Dybala. Invece il Bayer punta su Hlozek per sostituire l'infortunato Schick.

Roma (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham.

Allenatore: Mourinho

Bayer Leverkusen (3-4-2-1)

Hradecky; Tapsoba, Tah, Kossounou; Frimpong, Palacios, Andrich, Hincapié; Wirtz, Diaby; Hlozek.

Allenatore: Xabi Alonso