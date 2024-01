Roma, Belotti: "Dei dettagli ci stanno costando le partite, se ne esce solo con il lavoro"

L'attaccante della Roma Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta esterna per 3-1 rimediata a San Siro contro il Milan.

Che clima c'è nello spogliatoio?

"E' un momento difficile, è innegabile. Dei dettagli ci stanno costando le partite. La squadra è partita abbastanza bene, poi passi da avere il pallino del gioco a prendere subito gol. Questo è un momento dove le piccole cose le stiamo pagando a caro prezzo. Se ne esce con il lavoro, questa è l'unica strada e fare sicuramente così".

La sensazione è che la coperta sia corta, sia in avanti che dietro.

"Dipende anche dalle situazioni: quando sei 2-0 per loro, ti spingi in avanti e rischi di più. Ci sono momenti della partita in cui dobbiamo essere più bravi nelle letture. Devi stare più compatto perché gli avversari hanno più in mano il gioco, mentre quando succede il contrario devi essere bravo. Ci manca serenità e lucidità, che ti fanno fare le cose con un tempo in meno ed essere più imprevedibile. Sono piccoli dettagli che fanno la differenza".

Troppe proteste vi tolgono lucidità?

"Dipende dal tipo di partita. Oggi fisicamente c'era da tenere botta, tante volte serve essere più lucidi e quando corri tanto fai fatica. Siamo allenati per fare entrambe le cose".