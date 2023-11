Roma, cercasi difensore: Dier primo obiettivo, ma il Tottenham lo cede a una condizione

C'è una condizione necessaria perché il Tottenham dia il via libera a Eric Dier a gennaio. Ne parla il portale Football Insider, secondo il quale gli Spurs lasceranno andare il difensore inglese di 29 anni solamente in caso di acquisto di un sostituto dell'infortunato Micky van de Ven. Mister Postecoglou è stato chiaro: se l'olandese non viene rimpiazzato, Dier non va da nessuna parte.

Le strategie della Roma

Secondo quanto riportato ieri da La Gazzetta dello Sport, la Roma ha diversi difensori nel mirino con la formula del prestito con diritto di riscatto: la lista è lunga e comprende proprio Eric Dier del Tottenham (prima scelta), ma anche Malang Sarr e Trevoh Chalobah del Chelsea, Jakub Kiwior dell'Arsenal ed infine Finn Van Breemen del Basilea e Oumar Solet del Salisburgo.