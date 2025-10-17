Monaco, primi problemi per Pocognoli. Si ferma Eric Dier: rischia un mese di stop

Brutte notizie per il Monaco e per il nuovo allenatore Pocognoli: il difensore centrale Eric Dier, 31 anni, sarà assente per la partita di domani contro l’Angers a causa di un infortunio occorso durante l'ultimo allenamento. La squadra del Principato, già indebolita da diverse assenze, tra cui quella di Paul Pogba, dovrà quindi rivedere le sue scelte difensive per le prossime gare.

Secondo quanto riportato da L’Équipe, l’ex giocatore di Bayern Monaco e Tottenham potrebbe restare lontano dai campi tra le 2 e le 4 settimane, costringendo così il tecnico belga a riorganizzare il reparto difensivo, già provato dagli infortuni. Dier aveva iniziato la stagione in modo molto positivo: tra i momenti più significativi, il gol su rigore al 90’ contro il Manchester City in Champions League, che ha permesso al Monaco di strappare un pareggio prezioso. La sua assenza rappresenta quindi un ulteriore problema per il club monegasco, che dovrà affrontare un periodo delicato senza uno dei suoi elementi chiave in difesa.

Il Monaco spera di poter contare nuovamente su Dier il prima possibile, ma nel frattempo sarà necessario far affidamento sulle alternative presenti in rosa e gestire attentamente il reparto difensivo per mantenere competitività in campionato e in Europa.