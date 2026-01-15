Eric Dier, arrivato al Monaco in estate e con un posto da titolare in meno. Piace in Italia

Eric Dier può essere un protagonista del mercato di gennaio? Il suo nome è già stato accostato a due club importanti come Fiorentina e Milan, dopo avere salutato il Bayern Monaco nella scorsa estate e scelto il Monaco, club di Ligue 1, per continuare la propria carriera e incominciare già a modellare quello che sarà il dopo perché, come da lui stesso ammesso, aveva già iniziato a collaborare con l'under 17 perché vorrà diventare allenatore al termine della sua traiettoria come calciatore.

L'ultima sua partita da titolare in Ligue, però, è datata ottobre. Ha giocato in Coupe de France il 10 di gennaio, mentre per ora pare avere perso il posto per mano di Salisu e Kehrer. In più la stagione non sta andando alla grande, con il Monaco solamente nono in classifica e ben lontano dalle posizioni di testa.

Nei giorni scorsi lo stesso Eric Dier aveva parlato così del suo arrivo nel Principato al netto delle voci di mercato che lo vogliono già verso un altro cambio di casacca. "Senza dubbio, è stato abbastanza facile, mi sono ambientato molto bene. Riesco ad adattarmi rapidamente a un nuovo ambiente, come in Germania, e ora è lo stesso qui. Ho avuto molto tempo per prepararmi quest'estate. Nel calcio, ci vuole sempre un po' di tempo per abituarsi a una nuova squadra, a nuovi compagni, a un nuovo allenatore, a un nuovo club. Ma ora mi sento molto a mio agio nel club e nello spogliatoio". Oggi Eric Dier compie 32 anni.