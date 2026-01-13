La Fiorentina tenta il colpo Dier in difesa: il centrale del Monaco piace pure al Milan

La Fiorentina segue con interesse Eric Dier. Secondo quanto riportato da Lady Radio, il difensore di proprietà del Monaco potrebbe presto trasferirsi in Toscana, visto che è un pupillo di Fabio Paratici. Nelle scorse settimane l'ex Tottenham era stato accostato pure al Milan, che però non ha ancora affondato il colpo e di conseguenza i viola provano ad anticipare la concorrenza.

Dier in carriera vanta 365 presenze e 13 gol con il Tottenham, 48 apparizioni e 3 reti con il Bayern Monaco, 32 gettoni e un centro con lo Sporting CP, 16 partite e 2 gol con la seconda squadra dei portoghesi, 14 match con le riserve dell'Everton e 9 gare e 2 reti con il Monaco. Inoltre è sceso in campo 49 volte con l'Inghilterra, segnando 3 gol, 9 con l'Under 21, 3 con l'Under 20, 8 con l'Under 19 e una con l'Under 18.