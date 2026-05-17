Roma, Cristante: "Gioia doppia, ora siamo dove volevamo essere. E ce lo meritiamo"

Bryan Cristante, capitano della Roma, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto per 2-0 sulla Lazio: "Siamo contenti, gioia doppia perché ci siamo messi nella posizione di classifica dove volevamo essere e abbiamo vinto il derby che per noi è una partita fondamentale. Ora manca solo l'ultimo ostacolo".

Il 3-3 contro la Juve è stato il punto di svolta?

"Diciamo che tutto parte da inizio stagione, ci sono stati tanti cambiamenti quest'anno col nuovo allenatore e un modo diverso di giocare: dal ritiro abbiamo sempre seguito le idee del mister continuando a crescere. In una stagione ci sono gli alti e bassi, ora siamo dove volevamo essere. All'inizio in pochi lo pensavano, complimenti a noi".

La mentalità di Gasperini ha fatto la differenza?

"Lui sicuramente è stato determinante, ma noi gli siamo andati dietro forte da subito. Siamo sempre stati tra le prime, abbiamo avuto una flessione ma ci meritiamo di essere lì, manca l'ultimo tassello che è fondamentale":