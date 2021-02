Roma, da Florenzi a Under: tutto l’oro di Tiago Pinto

Domenica all’Olimpico riprenderà la corsa Champions della Roma. Lo stop con la Juventus, visti anche quelli di Atalanta e Napoli, non hanno fatto perdere molto terreno ai giallorossi, oggi quarti a pari punti con la Lazio. A fine stagione, però, l’Europa dei grandi sarà fondamentale per i progetti futuri dei Friedkin. Senza gli introiti derivanti da un posizionamento in Champions per il terzo anno consecutivo, la scalata al vertice della nuova proprietà sarebbe ancora più lenta e faticosa. In tal senso sarà d’incredibile importanza la prossima finestra di mercato non solo per tagliare sul monte ingaggi trovando nuova collocazione a giocatori come Pastore, Santon, Fazio, Jesus e Bruno Peres (quest'ultimi due a scadenza), ma sarà preziosa per cercare di mettere da parte un tesoretto di quasi 72 milioni formato da tutti quei calciatori finiti in prestito in estate e sui quali pesa il diritto di riscatto in favore dei club che ne hanno acquistato le prestazioni a titolo temporaneo. Da Under a Kluivert, passando per Florenzi, Nzonzi, Olsen e Riccardi: Tiago Pinto avrà il suo bel da fare per cercare di portare un plusvalore nelle casse giallorosse.

Da un primo giro d’orizzonte, però, dei 72 milioni guadagnatili ne ballano almeno 40 perché i riscatti di Under e Kluivert sembrano tutt’altro che scontati. L’esterno turco sta pagando un periodo di adattamento alla Premier League più lungo rispetto alle aspettative. Il tecnico delle Foxes recentemente ha assicurato che avrebbe trovato maggior spazio da qui a fine anno, ma i 23 milioni promessi alla Roma per acquistare il cartellino sembrano troppi ad oggi. Discorso simile con Kluivert al Lipsia. Legato al suo prestito c’era un diritto di riscatto a venti milioni che sarebbe diventato obbligo al raggiungimento di un certo numero di presenze. Per il momento l’olandese è fermo a 15 partite e già a gennaio si era parlato addirittura di un suo possibile ritorno anticipato. Cosa che invece è successa a Fuzato e Coric, i quali hanno già fatto ritorno rispettivamente dalle esperienze con il Gil Vicente e il VVV-Venlo. Con fiducia, invece, Tiago Pinto guarda ai casi di Florenzi, Nzonzi e Olsen. L’ex capitano della Roma è stato anche inserito nella top 11 di France Football e non sembra in dubbio il riscatto a nove milioni di euro. Si dovrà trattare, invece, con il Rennes per Nzonzi. A giugno scade il prestito secco a 18 mesi e il francese vuole rimanere in patria. Difficilmente i giallorossi, però, possono accontentarsi di meno di 15 milioni considerato quanto speso due anni fa. Poi c’è Olsen che spera di essere acquistato dall’Everton di Ancelotti. A gennaio i Toffees ci avevano già provato a rendere definitivo l’acquisto, ma è mancato l’accordo finale. A giugno ci sarà un nuovo tentativo con la volontà del portiere che potrà fare la differenza. Nel caso di Under e Kluivert, invece, non sarà tanto decisiva la voglia dei calciatori quanto la capacità di incidere in questa seconda parte di stagione per provare a convincere Leicester e Lipsia a riscattarli. Queste si che sarebbe due grandi notizie per la Roma di Tiago Pinto.